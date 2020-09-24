بعيو يكشف عن خطته لتطوير الإعلام الليبي (فيديو)

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

24 September, 2020

كشف رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو، عن خطته أو مشروع لتطوير الإعلام الليبي والمؤسسة الليبية للإعلام.

وأوضح بعيو، في مقابلة تلفزيونية مع قناة ليبيا الوطنية، أن هناك بعض المحددات أو الثوابت التي سيتم العمل عليها لتنظيم الإعلام والقضاء على الفوضى، لافتا إلى أن خطته تسعى للانتقال إلى “إعلام السلام والمحبة والتنمية والمصالحة”.

وقال بعيو، :”سنعمل على تحويل شعار “إعلام السلام” إلى مشروع خطة عمل تقدم للرأي العام، فإعلام السلام ليس مجرد شعار، حيث يتطلب تعديل الخطاب، ووضع معايير الخطاب، وتشجيع من يدعو لإعلام السلام، وتوسيع دائرة تأثير إعلام السلام في مواجهة الحرب أو الدعوة للحرب، ثم صياغة وتوقيع وثيقة قيم ومبادئ حاكمة للإعلام الليبي تحدد (أدوات الإعلام، التمويل، الخطاب، وغيرها)، إضافة إلى التحشيد -من خلال الإعلام- الرأي العام، والنخب، والسلطات، لتحريم خطاب التحريض، ثم الانفتاح الكامل على الإعلام الخاص والإعلاميين، وتنظيم المنصات الإعلامية”.

وأضاف بعيو، أنه لابد من اتخاذ إجراءات محددة مع الخارج لتحديد التمويل الخارجي للقنوات، ولابد من التوجه عبر حكومة سلطة شرعية وعبر التواصل مع بعثة الدعم والأمم المتحدة وشن حملة لأن يصدر مجلس الأمن قرار ملزم بمنع خطاب الحرب في ليبيا، مشيرا إلى ضرورة فرض عقوبات على الأشخاص المحرضة للحرب، وإنشاء مرصد وطني قوي حقيقي لرصد الخطاب المحرض.

وفيما يتعلق بالصحافة، رأى بعيو أن العالم يتجه الآن إلى تطوير وتشجيع الإعلام الإلكتروني أو الصحافة الإلكترونية والمواقع الإلكترونية وخاصة للتغلب على مشاكل الطباعة والتوزيع، قائلا :”الصحافة الإلكترونية “براح وعالم عظيم قادر أن يطل بصحافة محترمة وراقية للمواطن من خلال جهاز الهاتف المحمول، فلابد في إطار التطوير وبالتعاون مع الهيئة العامة للصحافة أن ترعى المبادرات الخاصة”.

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