“العفو الدولية”: المهاجرون في ليبيا مُحاصرون داخل “الحلقة المروّعة”

تقرير 218

في تقرير جديد لها؛ كشفت منظمة العفو الدولية عن أدلة جديدة، تشير إلى أن اللاجئين والمهاجرين في ليبيا محاصرون في “حلقة مفرغة مروّعة” من الانتهاكات؛ دون أدنى أمل في إيجاد مسارات آمنة وقانونية للخروج.

وقالت المنظمة إن اللاجئين يجازفون بحياتهم في البحر طلبا للأمن والأمان في أوروبا حتى يتم اعتراضهم لكن الرياح دائما تأتي بما لا تشتهيه سفن المهاجرين إذ يعادون إلى ليبيا ويسلمون لمواجهة نفس الانتهاكات التي سعوا إلى الفرار منها

ويوثق التقرير المعنون بـ”بين الحياة والموت” القتل غير المشروع والاختفاء القسري والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة والاغتصاب وأشكال العنف الجنسي والاعتقال التعسفي والعمل القسري، والاستغلال على أيدي الأطراف والجهات الحكومية وغير الحكومية في مناخ من الإفلات شبه التام من العقاب.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي: ليبيا، الدولة التي مزقتها سنوات من الحرب، أصبحت بيئة تتسم بعداء أشد للاجئين والمهاجرين الذين يبحثون عن حياة أفضل، فبدلاً من توفير الحماية لهم، فإنهم يقابلون بمجموعة من الانتهاكات المروعة.

وأضافت: منذ عام 2016 تتعاون دول الاتحاد الأوروبي بقيادة إيطاليا مع الحكومات الليبية فتوفر القوارب السريعة والتدريب والمساعدة في تنسيق العمليات في البحر، لضمان اعتراض المهاجرين في البحر وخلال هذه الفترة قبض على نحو 60 ألف رجل وامرأة وطفل في البحر ثم تم إنزالهم في ليبيا على أيدي خفر السواحل والذين بلغ عددهم 8435 شخصًا، وذلك بين الأول من يناير حتى 14 سبتمبر 2020 فقط.

وجاء تقرير المنظمة بعد يوم واحد من إعلان المفوضية الأوروبية عن ميثاق الهجرة الجديد، والذي يشكل ركيزة رئيسة لتعزيز التعاون مع بلدان خارج الاتحاد الأوروبي للسيطرة على الهجرة.

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