الملك سلمان: ندين التدخّلات الأجنبية في ليبيا وندعو الليبيين للوقوف صفًا واحدًا للحفاظ على وحدة بلادهم

ليبيا – أكّد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إدانة بلاده للتدخّلات الأجنبية في ليبيا.

الملك سلمان وفي كلمة ألقاها أمس الأربعاء عبر الفيديو أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتّحدة تعتبر الأولى له أمام هذه المؤسسة الدولية، وفقًا لما نقله موقع “روسيا اليوم” قال: “إننا إذ نتابع بقلق التطوّرات في ليبيا، وندعو جميع الأشقاء الليبيين إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، والوقوف صفًا واحدًا للحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها، فإننا ندين التدخّلات الأجنبية في ليبيا”.

وشدّد العاهل السعودي على أنّ الإرهاب والفكر المتطرّف يشكّلان تحديًا رئيسيًا يواجهه العالم بأسره.

وتابع: “لقد نجحنا معًا خلال الأعوام القليلة الماضية في تحقيق نجاحات مهمة في مواجهة التنظيمات المتطرّفة، بما في ذلك دحر سيطرة تنظيم داعش على الأراضي في العراق وسوريا، من خلال جهود التحالف الدولي، كما نجحت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في توجيه ضربات مهمّة لتنظيمي القاعدة وداعش في اليمن”.

وأردف: “إنّ تحقيق النجاح في معركتنا ضدَّ الإرهاب والتطرّف يتطلّب تكثيف جهودنا المشتركة من خلال مواجهة هذا التحدّي بشكل شامل، يتناول مكافحة تمويل الإرهاب والفكر المتطرّف”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية