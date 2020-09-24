لجنة المتابعة والتفتيش على المراكز الطبية تعقد اجتماعًا بمديري الخدمات الصحّية بالمنطقة الشرقية

ليبيا – عقدت اللجنة المشكّلة بموجب قرار رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني رقم 129 لسنة 2020 ميلادي للمرور والتفتيش بشكل دوري على كافّة المستشفيات والمراكز الصحّية اجتماعًا لمتابعة عملها المنوط بها وفقًا للقرار.

الاجتماع يهدف -بحسب المكتب الإعلامي التابع للحكومة- إلى إيجاد الخلل وتقويم الأداء أو اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وجاء تشكيل اللجنة عقب اجتماع مجلس وزراء الحكومة الليبية العادي الثالث للعام الحالي الذي عقد برئاسة عبد الله الثني الموافق 2 سبتمبر 2020 ميلادي في مدينة بنغازي، والذي تقرّر خلاله إعادة هيكلة القطاع الصحّي للمستشفيات والمراكز الطبية والقائمين عليها.

واستمعت اللجنة إلى إفادات مديري مكاتب الخدمات الصحّية حول الوضع الصحّي في بلدياتهم والمؤسسات الطبّية التابعة لمكاتبهم.

وأكّدت اللجنة أنّ عملها ينصبُّ تجاه تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة النهوض بالقطاع الصحّي ومتابعته بما يقدّم أفضل الخدمات للمواطن، خصوصًا في ظلِّ جائحة كورونا.

كما شدّدت اللجنة أنّها ستّتخذ كافّة الإجراءات القانونية الكفيلة بإنعاش القطاع الصحّي، ليواصل قدرته على تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحّية للمواطنين.

ويترأس اللجنة وكيل وزارة الدفاع المكلّف بتسيير الوزارة اللواء يونس فرحات، وتضمُّ في عضويتها مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء في ديوان مجلس الوزراء رضا الفريطيس، والمندوب عن جهاز الأمن الداخلي محمد إدريس حسن، والمندوبين عن جهاز الإمداد الطبّي عبدالحميد بوزيد وجمال محمد.

كما تضمُّ اللجنة في عضويتها المندوب عن وزارة العدل السيد جاسر علي سالم، والمندوب عن وزارة الصحّة الدكتور محمد علي بن خيال.

وضمَّ اجتماع اليوم مديري الخدمات الصحّية في كلّ] من (بئر لشهب، وطبرق، وأم الرزم، ودرنه، والقبة، والأبرق، والقيقب، وشحات، ووردامه،

والبيضاء، والساحل، وجردس العبيد، والمرج)، فيما غاب عن الاجتماع مدير مكتب الخدمات الصحّية في أمساعد.

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