بعد مدح الغرياني له .. عبدالعزيز: عودة “بوسهمين” تعني رجوع الخط الوطني وشرفاء ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو المؤتمر الوطني السابق عن حزب العدالة والبناء الذراع، محمود عبد العزيز، إن رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري بوسهمين، تلقى عديد الدعوات من منظمات وحكومات والاتحاد الأوروبي وبعض الشخصيات المحلية والدولية ليكون في المجلس الرئاسي المقبل.

عبد العزيز زعم – في مداخلة هاتفية على قناة التناصح الداعمة للجماعات الإرهابية – أن بوسهمين من الشخصيات الوطنية المعروفة بمواقفها، قائلا إنه رفض مطالب عودته من قبل المنظمات والحكومات، إلا أن تتم دعوته من قبل شريحة واضحة من الليبيين يخرجون ويطالبون بتمثيله إياهم، مضيفا “ومن هنا جاءت الدعوات التي خرجت بالأمس لمطالبته بتمثيلهم في أي مفاوضات سياسية”.

وذكر أن دعوات كثيرة الآن تنطلق في أرجاء ليبيا لدعوة بوسهمين بألا يتأخر عن الحضور في أي اجتماعات مقبلة، ما يعد عودة لأحرار وشرفاء ليبيا، على حد زعمه، خاصة بعد الإخفاق الذي تواصل لمدة خمس سنوات لكل الأجسام الواهية والأشخاص الكرتونية التي لم تقدم شيئا لليبيا، بل على العكس استلمت ليبيا في عام 2015م ولم يتجاوز سعر الدولار 3 دينارات وأوصلته إلى 15 دينار، وفقا لقوله.

وواصل “هذه الشخصيات الكرتونية استلمت ليبيا والسيولة متوفرة بكثرة في البنوك والمصارف حتى وصلت خزائنها إلى درجة الامتلاء ولم تعد تقبل من رجال الأعمال يودعوا أموالهم، وإذا بهذه البنوك تفرغ نتيجة النصب والاحتيال والسرقة من شخصيات طفت على السطح بعد دخول هذه الأجسام والحكومات”.

وأكمل “عودة نوري بوسهمين بعد مطالبة الأحرار به تدعم رجوع الخط الوطني، فخمس سنوات وهم يحاولون بكل ما أوتوا من قوة أن يجدوا وثيقة واحدة تدينه فلم يجدوا، بينما نرى أن رائحة الفساد أزكمت أنوف الليبيين، بل وصلت إلى أن تدور رحى الحرب في طرابلس وصلاح الدين”.

وحول تواجد القوات الروسية في ليبيا، قال عبد العزيز إن روسيا وعلى لسان رئيسها فلاديمير بوتين لم تقر يوما بأن لديها قوات تقاتل في ليبيا، مضيفا أن بوسهمين خلال زيارته إلى موسكو، أوضح للمسؤولين الروس أن وجود هذه القوات في ليبيا جعل صورة روسيا سيئة جدًا في عيون الليبيين، مثلما أكدت أكبر صحيفة في روسيا.

وحول اتفاق الصخيرات وما خلفه من أزمات، قال “في أول يوم لحكومة الوفاق جاء إلينا مجموعة من الثوار في المؤتمر الوطني وطلبوا من نوري بوسهمين بصفته القائد الأعلى للجيش بتدمير قاعدة بوستة ومسحها، وكانت المدافع والهاوزر كلها موزعة ومعدلة بشكل جيد عليها، لكنه رفض وقال لن نسمح بأن يقتل ليبي واحد بسببنا، وسننتظر خلال اليومين الماضيين فإذا خرج الليبييون يطالبون ببقاء المؤتمر الوطني فنحن موجودين في مكاتبنا ونمارس أعمالنا، وإذا طالبوا بحكومة الصخيرات فسوف نغادر المشهد ونرجع إلى بيوتنا”.

وتابع “لكن بعد خمسة سنوات يشاهد الجميع إلى أي وضع وصلنا، فالحال في ليبيا يندى له جبين كل إنسان، فالكهرباء مقطوعة والسيولة غير موجودة والكورونا تنتشر”، مضيفا “ما شهدته الخمس سنوات الأخيرة من فساد شيء لا يمكن تخيله، حيث أصبحت الأموال المسروقة بالملايين وليست بالمئات أو الآلاف، وبالتالي لا بد من وجود شخصيات قوية وعودة الحياة لرجال ليبيا الحقيقيين لكي يكونوا في المشهد، وليحافظوا ما أمكن على ما بقي من صور للدولة، ولكي يحاسبوا الفاسدين ويوقفوا الفساد”.

وخرجت بالأمس عدة جماعات مسلحة ومليشيات مثل مجاهدي شورى درنة وما يسمى بـ”ثوار مصراتة”، وحكماء وأعيان جنزور و”تجمع ثوار ليبيا”، لتكليف بوسهمين بتمثيلهم في أي حوار سياسي قادم وما ينتج عنه من أجسام، وطالبوه بألا يتأخر عن المشاركة في أي حوارات أو لقاءات تعنى بالشأن الليبي.

ومن جهته، ألمح نوري بوسهمين، أمس الأول الثلاثاء، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المُزمع عقدها في مارس المقبل، بقوله “ترشحي للرئاسة وارد جدًا”، متوقعًا فشل مجلسي النواب المنعقد في طبرق والأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” في تشكيل حكومة موحدة.

ورأى في تصريحات لموقع “عربي 21” الممول من قطر، أن اتفاق النفط بين خليفة حفتر وأحمد معيتيق، زاد حجم الانقسام والمعاناة، مُعتبرًا أن السراج لن يعود مرة أخرى للمشهد السياسي.

وزعم بوسهمين، أنه “متواجد في المشهد السياسي”، مؤكدًا أنه لم يغب وأنه لم يتول منصبًا رسميًا بعد اتفاق الصخيرات بمحض إرادته، مدعيًا أنه لم يشأ أن يكون ضمن ما أسماه “منتوج افتقد الشرعية والمشروعية”.

وذكر أن التيار الجديد “يا بلادي” الذي أطلقه، هدفه الإسراع في لملمة الخط الوطني والمشاركة في العمل السياسي نحو بناء الدولة المدنية الرافضة لحكم العسكر، عبر المشاركة بالانتخابات والسير قدمًا في إنعاش الاقتصاد وتوفير العيش الكريم للمواطنين واستقرار البلاد، مُضيفًا: “ترشحي في الانتخابات القادمة وارد جدًا”.

واعتبر أن ردود الفعل حول زيارته لروسيا، دليل قاطع على أنه لم يبتعد عن المشهد السياسي، مُشيرًا إلى أن الزيارة كانت استجابة لدعوة من الخارجية الروسية، وأن تمحورت حول نقل وجهة نظره في أي تعاون قادم مع الجانب الروسي.

وهاجم كلا من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ونائبه أحمد معيتيق، خاصة بعد اتفاق الأخير مع خليفة حفتر بشكل فردي بخصوص النفط، واصفًا الخطوة بأنها زادت من حجم التشظي والمعاناة.

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