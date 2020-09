“بروجيكت بلاوشيرز” تطالب بوقف تزويد تركيا بسلاح خطير تستخدمه في ليبيا

طالبت منظمة “بروجيكت بلاوشيرز” الكندية المناهضة للحروب،

بحظر صادرات أنظمة الاستشعار والتصوير المتطورة التي تنتجها شركة “إل 3 هاريس

ويسكام” والتي تستخدمها الطائرات المسيّرة التركية في عدد من مناطق الصراع بالشرق

الأوسط وليبيا.

وأكد التقرير الصادر عن المنظمة، أنه منذ عام 2017، كانت

تركيا زبونًا رئيسيًا لمنتجات “إل 3 هاريس ويسكام”، ووقتها كان الجيش التركي

متورطًا في معارك جنوب شرق البلاد، كما بات يتدخل على نحو متزايد في النزاعات الدائرة

بكل من ليبيا وسوريا والعراق.

فيما اعتبر التقرير، أن إقدام الشركة الكندية على تزويد تركيا

بتقنياتها العسكرية المتطورة، انتهاكًا وتجاوزًا لالتزامات كندا الدولية ذات الصلة

بحظر توريد الأسلحة لمناطق الحروب.

