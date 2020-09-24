لمجرد انتقاده أردوغان .. المخابرات التركية تختطف «مدرس ابتدائي» وتعذبه 108 يوما

كشفت وثائق قضائية، قيام المخابرات التركية «MIT» بخطف مدرس تركي من داخل دولة كازاخستان على متن طائرة تجسس، لمجرد انتقاده الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وتعرض الشخص الموقوف، بحسب الوثائق التي حصل عليها موقع «نورديك مونيتور» السويدي، لمزيد من التعذيب وسوء المعاملة في موقع أسود بالقرب من مطار أنقرة.

وفي شهادته أمام المحكمة الجنائية العليا الخامسة في كوجايلي في تركيا في 3 أبريل 2018، أخبر ظابط كيشي، – مدرس ابتدائي يبلغ من العمر 48 عامًا – القضاة كيف تعرض للضرب على متن الطائرة خلال الرحلة التي استغرقت ثلاث ساعات من ألماتي بكازاخستان إلى أنقرة بعد اختطافه، حيث بدأ الخاطفون بضربه على رأسه وأعضائه التناسلية وهو معصوب العينين ومقيد اليدين من الخلف، مما أدى إلى فقدان وعيه من الضربات التي تلقاها على رأسه.

وبدت الملابس الداخلية للمعلم ملطخة بالدماء على متن الطائرة من أثر الركلات في أعضائه التناسلية. ولأيام كان يرى دمًا في بوله بسبب الضرب. عندما هبطت الطائرة، تم نقله إلى «الموقع الأسود» لجهاز المخابرات بالقرب من مطار إيسنبوغا في أنقرة، ووضعه في حاوية صغيرة لمدة 108 أيام، تعرض خلالها للتعذيب والاعتداء الجنسي وغيره من أشكال المعاملة السيئة.

وكان المعلم اصطحب أسرته إلى دولة قيرغيستان بعد أن أصبح عاطلاً عن العمل في تركيا في ديسمبر 2015، حيث تم قمع الحكومة للمدارس التي تديرها حركة جولن، وهي مجموعة تنتقد أردوغان بشدة، واستقل هو وعائلته طائرة متجهة إلى بيشكيك من مطار صبيحة في إسطنبول.

وأصدرت السلطات مذكرة توقيف بحقه غيابيًا بعد محاولة الانقلاب المزعوم في 15 يوليو 2016، بناءً على مزاعم عن علاقته بأميرالات انقلابيين مزعومين في القيادة البحرية في غولجوك.

وبدأت محنة كيشي عندما تم اعتقاله في كازاخستان لمخالفات الهجرة، عندما سافر من بيشكيك إلى ألماتي. أمرته المحكمة الكازاخستانية بالعودة إلى قيرغيستان، حيث كان لديه عائلة ويقيم فيها. وفي 30 سبتمبر 2017، ذهب إلى المطار مع محاميه لإجراءات الترحيل في ألماتي وبدأ في انتظار رحلته إلى بيشكيك. أثناء الفحص الأمني، قيل لمحاميه إنه لا يمكنه مرافقته.

وتم اعتقاله مرة أخرى في المطار وحبسه في غرفة. سمع مسؤولي المطار يتحدثون عن طائرة من تركيا ستهبط قريبًا لتقله. أخرجه فريق من المخابرات التركية بالقوة من المطار ووضعه على متن طائرة ونقلته حافلة صغيرة بعد هبوطها في المطار، وذهبوا به إلى موقع تعذيب على بعد حوالي خمس دقائق بالسيارة من المطار. وألقي به فيما وصفه بحاوية شحن حيث تعرض للتعذيب وسوء المعاملة لأكثر من ثلاثة أشهر.

وتُظهر محاضر المحكمة أن القاضي يوسف سيفيملي لم يكن سعيدًا بما سمعه خلال الجلسة وضغط على المتهم للتركيز على دفاعه بدلاً من التعذيب والإيذاء الذي تعرض له على يد المخابرات. بعد منعه من وصف محنته بالكامل في المحكمة، كتب كيشي لاحقًا رسالة من ثماني صفحات، في 12 يوليو 2018، توضح بالتفصيل كيف عانى من التعذيب لمدة 108 أيام.

كما لو أن التعذيب لم يكن كافيًا، حتى أنهم هددوا بإيذاء زوجته وأطفاله في الخارج، قائلين إنهم سيوظفون بعض الأشخاص، ويحولونهم أفراد أسرته إلى عاهرات، ويختطفونهم ويعرضونهم لنفس المحنة.

وتحت التهديدات والضغط، اضطر كيشي إلى التوقيع على البيان الذي به الاعتراف بجرائم مزعومة الذي أملاه رجال الشرطة في 30 يناير 2018. وفي جلسة استماع للمحكمة في أبريل، قال محاميه مراد ألتون إنه كان حاضرًا عندما وقع موكله على البيان ولاحظ أن الملاحظات المكتوبة مسبقًا تم إملاءه كبيانه. عندما سأله عمّا يجري، قال له موكله إن حياته في خطر وإنه يجب أن يوقع على ما قدمته الشرطة.

وفي جلسة المحكمة، تراجع كيشي عن جميع أقواله التي أدلى بها تحت التعذيب وقدم شكاوى متعددة ضد المعتدين عليه. ولم تتم معالجة أي من شكواه من قبل السلطات التركية، التي تبنت على ما يبدو سياسة منهجية ومتعمدة لتعذيب المعتقلين السياسيين وإساءة معاملتهم، وعلى الرغم من أن السلطات التركية رفضت الاعتراف باختطاف كيشي من كازاخستان، قدم محاميه وثائق إلى المحكمة تظهر أن الحكومة الكازاخستانية اعترفت رسميًا بإرسال كيشي إلى أنقرة في 30 سبتمبر 2017.

في نهاية المحاكمة الصورية، أدين كيشي وحكم عليه بالسجن 13 عامًا بتهم الانقلاب. وهو واحد من حوالي 100 مواطن تركي مرتبط بجولن أعيدوا إلى تركيا من خلال عمليات التسليم خارج نطاق القضاء التي نفذتها المخابرات التركية.