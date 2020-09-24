القذافي يرجح تغير الموقف الدولي لمواجهة السياسات التركية في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

24 September, 2020

رجح الكاتب والمحلل السياسي الليبي الدكتور محسن ونيس القذافي، أن تشهد ليبيا تغير في الموقف الدولي ضد السياسات الخارجية التركية في ليبيا، مما سيمنح البلاد نوعا من إعادة المسار القادم إيجابيا.

وقال القذافي في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، :”بالرغم من الأداء المميز للإدارة الامريكية لإرضاء حليفها الاستراتيجي من ناحية، والعمل على إضعاف الأداء الصيني اقتصاديا، ومقاومة التمدد الخليجي لإيران إقليميا من ناحية أخرى، الا أن الرئيس ترامب بات غير متيقن بما ستكون عليه نتائج الانتخاب لولاية جديدة، ومن هذا المنطلق شكك الرئيس ترامب بالإجراءات المتبعة بالانتخاب القادمة تحسبا لنتائج سلبية، ومن ثم التهديد بعدم نقل السلطة سلميا، وفى وجهة نظري، فأن الآليات التشريعية الامريكية وبالأخص المحكمة العليا ستكون قادرة على إعادة المسار، وهو ما دعا ترامب للضغط لتسمية رئيس جديد للمحكمة”، على حد وصفه.

وتابع القذافي، :”المؤشرات والبيانات توضح كلها تقدم الرئيس ترامب على المرشح الأبرز بايدن، غير أن ضغوط الحليف واللوبي داخل وخارج امريكا للحصول على مزيد من التنازلات والتطبيعات العربية الاسرائيلية، والتي ستنعكس على الشرق الأوسط بشكل عام، وعلى منظمة (منتدى) حوض شرق المتوسط للنفط والغاز بشكل خاص، وإسقاطا على الملف الليبي، واستشرافا للتحالفات المرنة والمؤقتة، وبالرغم من هشاشة الأوضاع الأمنية بالمتوسط، والاعتماد في كل المسارات الدولية على الرأس وليس القاعدة الافقية، سنشهد تغير الموقف الدولي ضد السياسات الخارجية التركية بليبيا، وهو ما سيمنح نوعا من إعادة المسار القادم إيجابا”، بحسب تعبيره.