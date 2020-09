أعلنت مصادر صحفية، الخميس، أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا نفت مسؤوليتها عن أي قوائم متداولة بشأن اسماء ومعلومات المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي، مشيرة إلى أنها لم تنشر شيئا عبر منصاتها الإعلامية .

The post عاجل // البعثة الأممية تنفي مسؤوليتها عن أي قوائم متداولة بشأن أسماء المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24