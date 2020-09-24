ليبيا الان

عطل فني يسبب في جنوح طائرة مروحية في سوكنة

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

سوكنة 24 سبتمبر 2020 (وال) بيّن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية اللواء “خالد المحجوب”، حقيقة ما تداول بشأن هبوط طائرة مروحية تابعة للجيش الليبي في جنوب هون بمنطقة سوكنة.

وقال المحجوب، :”إن طائرة مروحية تابعة للجيش الليبي، هبطت اضطراريا في منطقة سوكنة؛ بسبب عطل فني، وأثناء الهبوط انكسرت دعامة العجلات، وهذا الذي أدى إلى سقوطها ،  ولم يصب أحد من طاقم المروحية، علما بأنها كانت في طلعة جوية استطلاعية عادية”

وأوضح المحجوب، أن الطائرة المروحية -التي سقطت- ارتطمت مروحيتها بالأرض، ما أدى لاحتراقها بعد مغادرة الطاقم لها.(وال ـ سوكنة) م ك

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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