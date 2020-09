أعلنت بلدية سبها، أنه بعد تواصلها مع الشركة العامة للكهرباء فرع

سبها، تم الاتفاق على وضع آلية لضمان استمرار تغذية مركز العزل البركولي بالكهرباء

وإخراجه من طرح الأحمال، مما أدى إلى إرجاع الكهرباء قبل موعدها لبعض أحياء المدينة.

وأعلن المجلس البلدي سبها، توقفه عن إمداد المراكز الصحية

بوقود الديزل بعد نفاد المخزون بالمنطقة.

The post بلدي سبها: توقف إمداد المراكز الصحية بوقود الديزل appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24