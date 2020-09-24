«سعيد رشوان»: عودة «المقاصة المصرفية» ستساهم في  القضاء على مشكلة السيولة

قال سعيد رشوان، الخبير المصرفي، والقيادي في النظام السابق، “يبدو عودة المقاصة قريبًا جدًا”، لافتًا إلى أن “عودة المقاصة، عودة الحياة إلى المصارف التي قاربت على الفشل ستساهم في القضاء على مشكلة السيولة”.

وأضاف «رشوان»، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “فتح الطريق أمام سرعة حركة الأموال بين مناطق ومدن ليبيا”، مردفًا أن “المقاصة المتوقفة لأكثر من خمس سنوات بدون مبرر لا قانوني ولا أخلاقي”.

جدير بالذكر أن مبادرة إعادة إنتاج وتصدير النفط، التي قادها القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، وأحمد معيتيق نائب رئيس «المجلس الرئاسي»، وتم التوصل من خلالها إلى اتفاق باستئناف ضخ النفط وفق جملة من المبادئ، من بينها تشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على إيرادات النفط وضمان التوزيع العادل للموارد وتتولى التحكم في تنفيذ بنود الاتفاق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن يقيّم عملها نهاية السنة الحالية وتحدد خطة عمل للعام المقبل.

وجرى الاتفاق على تعديل وتوحيد سعر الصرف أو الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي بحيث يشمل كافة المعاملات سواء الحكومية أو الأهلية ولكافة الأغراض، وإلغاء تعدد الأسعار، وأقر فتح مقاصة ومنظومة المدفوعات الوطنية بين المصارف في كل أرجاء التراب الليبي، وكذلك فتح الاعتمادات والتحويلات المصرفية لجميع الأغراض المسموح بها قانونا ولكافة الجهات دون تمييز.

وذلك إضافة إلى معاملة المصارف على قدم المساواة وبالضوابط القانونية الموحدة على الجميع، ووضع الآلية المناسبة للاستفادة من الرسم المفروض على سعر الصرف وذلك باستخدامه في تمويل مشروعات التنمية وإعطاء الأولوية للمشروعات العاجلة التي تخدم المواطن بشكل مباشر والمناطق المتضررة وإعادة إعمارها، ودعم المؤسسة الوطنية للنفط بما يضمن إعادة الإنتاج إلى وضعه الطبيعي، وتنفيذ المشروعات على أن تخضع كافة عملياتها للتدقيق والمراجعة بالوسائل والطرق المناسبة لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل مناسب وشفاف.