بوزنيقة.. جولة حوارات استثنائية لـ”ولادة رئاسي جديد”

تقرير 218

تُستأنف جلسات المشاورات والحوارات في المغرب الأحد القادم، ضمن جولة جديدة من مفاوضات بوزنيقة يقول الحاضرون والمنظمون إنها لا تحتمل أي تأخير ، على أمل أن تخرج باختيار أعضاء مجلس رئاسي جديد.

وبحسب وكالة “الأناضول”، قال عضو في المجلس الأعلى: أعضاء لجنة الحوار، الممثلون لمجلس الدولة، سيغادرون العاصمة طرابلس الجمعة متوجهين نحو المغرب حيث سيناقشون خلال المفاوضات آليات اختيار من يتقلد المناصب السيادية.

وأضاف: من المتوقع مناقشة آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد الذي يتألف من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل.

وفي حال تم التوافق على الآليات الخاصة بالمناصب السيادية والمجلس الرئاسي؛ سيتوجه أعضاء لجنة الحوار كل إلى قاعدته للعمل على تطبيق ما تم الاتفاق عليه.

وتأتي هذه الجولة وسط جرعة من التفاؤل والأمل خاصة بعد تجاوز أعضاء لجنة الحوار، في جلساتهم السابقة، أغلب الصعوبات التي قد تعيق المفاوضات.

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