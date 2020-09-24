التليسي يبحث مع الجانب التونسي أزمة منافذ رأس جدير ووازن

اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية بحكومة الوفاق محمود التليسي، أمس الأربعاء، مع القنصل العام لجمهورية تونس في طرابلس توفيق القاسمي، لمناقشة ملف إغلاق معبري رأس جدير ووازن، ومنع دخول المواطنين الليبيين القاصدين تونس.

وأبلغ التليسي، القنصل التونسي احتجاج الجانب الليبي و”استياءه من سوء المعاملة” التي يعامل بها المواطنون الليبيون في المنفذ التونسي، بحسب تعبيره.

وطالب التليسي، بضرورة اتخاذ إجراء موحد بين الجانبين والابتعاد عن “التعقيدات” في عبور المواطنين بين البلدين، وأن يكون هناك تنسيق لوضع آلية مناسبة تضمن الانسيابية في الدخول لكلا البلدين الشقيقين.