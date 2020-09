الأرصاد : استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى غدا الجمعة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الخميس، عن استمرار موجة الحر على مناطق الشمال الغربي حتى يوم غدا الجمعة.

وأوضح المركز في النشرة الجوية ، أن درجات الحرارة ستتراوح بين 35 إلى 42 درجة مئوية من اليوم الخميس وحتى غدا الجمعة، متوقعا دخول كتلة هوائية نسبيه بعد غدا السبت.

وقال المركز إن مناطق رأس اجدير حتى سرت و سهل الجفارة و الجبل الغربي ستكون السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و41 درجة مئوية.

أما مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد و الواحات و مرادة ستكون بها السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و 38 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن مناطق الجفرة و سبها و غات و غدامس و الحمادة، ستكون السماء بها صافية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و 40 درجة مئوية، انا مناطق الكفرة و السرير و تازربو، ستكون السماء بها صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 34 و37 درجة مئوية.

