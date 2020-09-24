المتحدث باسم “البعثة” ينفي لـ 218 مسؤوليتهم عن “قوائم منتدى الحوار ” المُتداولة

نفى المتحدث باسم البعثة الأممية في ليبيا “جان العلم” لـ 218 مسؤولية البعثة عن أي قوائم مُتداولة بشأن أسماء ومعلومات المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي، مؤكداً أنها غير صحيحة طالما لم تُنشر على منصاتها الرسمية.

وكشف المتحدث الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة أن البعثة في طور التحضير لعقد منتدى الحوار السياسي الليبي خلال الأسابيع المقبلة، وقال: بمجرد استكمال الترتيبات، ستنشر البعثة جميع التفاصيل المتعلقة بالحوار، بما في ذلك تاريخ ومكان الانعقاد وما يتعلق بالمشاركين.

وشدد على ضرورة عدم الانسياق وراء النسخ المتعددة المتداولة لقوائم تضمّ أسماء مشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي القادم، داعياً الجميع إلى الحصول على المعلومات من موقع البعثة الأممية وصفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

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