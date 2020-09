أفادت مصادر محلية، اليوم الخميس، بأن المحتجين قاموا بإغلاق الطريق الساحلي

زليتن مجددًا، احتجاجًا على انقطاع الكهرباء المتكرر وتردي الوضع المعيشي.

The post عاجل// محتجون يغلقون الطريق الساحلي زليتن احتجاجًا على انقطاع الكهرباء وتردي الوضع المعيشي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24