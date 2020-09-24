«شركة النظافة»: توقف سيارات نقل القمامة في سرت عن العمل لعدم توفر «النافثا»

أفادت مصادر بالشركة العامة لخدمات النظافة بسرت، بتوقف كافة سيارات نقل القمامة عن العمل اليوم الخميس، بسبب عدم توفر وقود الديزل بمدينة سرت.

من جانبه، قال مدير عام الشركة العامة لخدمات النظافة بسرت، بشير لاحرش، إنه “تم مخاطبة بلدية سرت بإمكانية توفير الوقود من إحدى المحطات بسرت بتخصيص كمية من الوقود لسيارات نقل القمامة لكي تقوم بعملها في إزالة ونقل القمامة وتكدسات القمامة بالأحياء السكنية والشوارع وأمام الأسواق والشوارع العامة بسرت التي أصبحت الآن مكدسة بسبب مشكلة عدم توفر البنزين”.

وكانت الشركة العامة لخدمات النظافة بسرت، قد تحصلت على دعم كبير من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عامي «2018 – 2019» يتعلق بتوفير أسطول كبير من سيارات نقل القمامة وعددها قرابة 18 سيارات وأكثر من 300 صندوق للقمامة وآلة تنظيف وإزالة القمامة وذلك عن طريق المجلس البلدي سرت.

وتعاني الشركة منذ أكثر من 7 أشهر بعدم التمكن بصرف مرتبات العاملين بالشركة بصرف مرتباتهم الشهرية حتى الآن رغم المخاطبات لوزارة الحكم المحلي الجهة التابعة لها الشركة.