«خارجية الوفاق» تحتج على «سوء تعامل» الجانب التونسي مع الليبيين في منفذ رأس اجدير

أبلغ وكيل وزارة الخارجية في حكومة الوفاق محمود التليسي قنصل تونس في طرابلس توفيق القاسمي احتجاج الجانب الليبي واستياءه من سوء معاملة المواطنين الليبيين من الجانب التونسي في منفذ رأس اجدير.

جاء ذلك في اجتماع اليوم الأربعاء لمناقشة موضوع قفل معبري رأس اجدير ووازن، ومنع دخول الليبيين القاصدين تونس، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وطالب التليسي بضرورة اتخاذ إجراء موحد بين الجانبين، والابتعاد عن التعقيدات في عبور المواطنين بين البلدين، وأن يكون هناك تنسيق لوضع آلية مناسبة تضمن الانسيابية في الدخول لكلا البلدين.

وفي 7 سبتمبر الجاري، أغلق تجار ناشطون على الحدود التونسية – الليبية الطريق الرابط بن قردان ومعبر رأس اجدير؛ احتجاجًا على منعهم من استئناف نشاطهم التجاري، وتسبب احتجاج التجار في تعطل حركة المرور بشكل شبه تام بين الجانبين، مقابل استمرار عمليات التصدير والتوريد عبر الشاحنات بين تونس وليبيا، وفق ما نقلت وسائل إعلام تونسية.

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