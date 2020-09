“تبون” يبحث مع قائد “أفريكوم” سبل حلّ الأزمة الليبية

بحث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء، مع قائد القيادة الأمريكية لأفريقيا “أفريكوم”، الجنرال ستيفن تاونسند المخاوف الأمنية الإقليمية، بما في ذلك التوتر المستمر في ليبيا والأزمة في مالي.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها “تاونسند” إلى الجزائر ، حيث ناقش الجانبان عددًا من القضايا التي تتعلق بالأمن الإقليمي والتعاون إضافة إلى سبل تقوية العلاقات الثنائية وتعزيز الاستقرار الإقليمي والحاجة إلى إضعاف نفوذ التنظيمات المسلحة.

والتقى الوفد الأمريكي، خلال الزيارة، عددًا من المسؤولين الجزائريين، من بينهم رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، ووزير الخارجية صبري بوقادوم.

يُشار إلى أن الجزائر أعلنت، في أكثر من مناسبة، تمسكها بالحل السياسي السلمي في ليبيا وموقفها الداعم لضرورة العمل على المسار الحوار والحل السياسي في ليبيا.

