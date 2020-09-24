رئيس الجزائر وقائد «الأفريكوم» يبحثان المخاوف الأمنية من «الصراع المستمر» في ليبيا

استعرض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم»، الجنرال ستيفن تاونسند، المخاوف الأمنية الإقليمية بما في ذلك الصراع المستمر في ليبيا والأوضاع في مالي.

وأكدت القيادة الأمريكية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن ذلك جاء خلال لقاء جمع الطرفين في الجزائر، مساء أمس الأربعاء.

وقال تاونسند: “إن الجزائر شريك ملتزم في مكافحة الإرهاب، وتقوم بدور مركزي في أمن شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، كما أن استقرار وأمن هذه المنطقة مهمان للمصالح الأمريكية والأفريقية والأوروبية”.

وناقش تبون وتاونسند تعزيز العلاقات الثنائية، والتعاون في مجالات الاهتمام المشتركة بما في ذلك الاستقرار الإقليمي، والحاجة إلى إضعاف تأثير المنظمات المتطرفة، مثل المنتسبين إلى تنظيم القاعدة.

وكان الرئيس الجزائري، قد دعا في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها العادية 75 المنعقدة بنيويورك، إلى الإسراع في ترجمة الإعلانين الصادرين عن رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بشأن وقف إطلاق النار ودعم الحل السياسي على أرض الواقع دون انتظار.

وأوضح أن بلاده عملت ولا تزال على التقريب بين «الإخوة في ليبيا» ودعوتهم للانخراط بشكل بنّاء في العملية السياسية برعاية الأممِ المتحدة، مشددا على رفضه كل التدخلات الخارجية التي تعد مساسا بسيادته.