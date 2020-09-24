اجتماع الغرفة الأمنية المشتركة خلال الأيام الماضية

طبرق 24 سبتمبر 2020 (وال) عقد اللواء “سالم الرفادي”، اجتماعا مطلع هذا الأسبوع، مع القوة الأمنية المشتركة المشكلة مع جميع الأجهزة الأمنية،وذلك للبدء في انطلاق وتنفيذ الخطة الأمنية بمدينة طبرق وضواحيها.

هذا وانطلقت القوة الأمنية المشتركة من داخل مقر الحرس البلدي، وكانت بحضور آمر منطقة طبرق العسكرية “اللواء سالم مفتاح الرفادي” وبحضور رئيس جهاز الحرس البلدي طبرق عميد “صالح حمد” وعضوي المجلس التسيري طبرق السيد “عبدالكريم بوطابونة” والسيد “هاشم إمصادف” بالإضافة لجهاز الأمن الداخلي والبحث الجنائي ؛ وذلك للقضاء على كافة الظواهر الهدامة والسلبية بمدينة طبرق.

ويعد كل ما جاء في هذا الاجتماع ، تأكيدا لما بحث في اجتماعه السابق .(وال ـ طبرق) ف م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال