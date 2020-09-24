“فتحية اللافي”.. جريمة بشعة تُعمّق أوجاع الليبيين

أثارت وفاة المواطنة “فتحية اللافي” موجة استياء في طرابلس بشكل خاص، وليبيا بشكل عام، حيث توفيت عقب اختطافها من قبل جهات مجهولة قبل اختفائها وانقطاع الاتصال بها منذ صباح يوم الأربعاء 16 سبتمبر الجاري، بعدما خرجت من منزلها في طرابلس للقيام بزيارة روتينية إلى عيادة للعلاج الطبيعي.

وتم العثور على على جثة المغدورة مساء الثلاثاء، بمنطقة المشروع في طرابلس، وتواردت أنباء عن تعرضها لعدة طعنات.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ضبط المتهم بارتكاب الواقعة من قبل أعضاء التحري والتحقيق بمكتب المعلومات والمتابعة، مشيرة إلى أنه اعترف بخطف الضحية وقتلها وأفصح عن مكان دفنها.

وبحسب بيان الوزارة، فقد تمت عملية القبض على المتهم بالتعاون مع العديد من الأجهزة الأمنية وعلى رأسها البحث الجنائي تاجوراء وبموجب تعليمات مباشرة من وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا بمباشرة إجراءات التحري والاستدلال.

وأضافت الوزارة: اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة إجراءاتها القضائية بالخصوص.

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