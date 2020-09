احتجاجات في زليتن وطرابلس بسبب انقطاعات الكهرباء المتكررة

أكدت مصادر محلية، نشوب احتجاجات متصاعدة في زليتن وطرابلس، مساء

أمس الأربعاء، حيث قام عدد من المحتجين بإغلاق الطريق الساحلي زليتن وطريق الشط والغرارات

في طرابلس؛ احتجاجًا على انقطاع الكهرباء لفترات وصلت وتجاوزت 24 ساعة.

وقالت المصادر، إن المحتجين الغاضبين أضرموا النيران في إطارات

سيارات وأغلقوا الطريق بمنطقة سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس، فجر اليوم الخميس، احتجاجًا

على انقطاع الكهرباء عن المنطقة طوال اليوم.

والمعروف أن ليبيا تعاني من انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي وساعات

طرح أحمال طويلة، كما وصل العجز في أحمال الشركة إلى ما يزيد على الـ60% من إجمالي

الأحمال، ووصلت ساعات الانقطاع إلى ما يزيد عن 16 ساعة متواصلة.

