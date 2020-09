كازخستان تعلق عمل 3 شركات طيران انتهكت حظر الأسلحة المفروض على ليبيا

أكدت حكومة كازاخستان، تعليق عمل ثلاث شركات طيران لانتهاكها حظر

الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وكشفت وزارة الصناعة الكازاخستانية، عن سحب التراخيص المحلية من

شركات “إزي إير” و”سيجما إيرلاينز” و”جينيس إير”، بعدما

أبلغ مجلس الأمن الدولي في فبراير 2020، كازاخستان عن انتهاكات ارتكبتها هذه الشركات.

وأكدت الوزارة أن رحلات الشركات الثلاث إلى ليبيا انطلقت

من دولة آخرى، وأنه ليس من مسؤولية العاصمة الكازاخية “نور سلطان” مراقبة

أنشطة هذه الشركات خارج الأراضي الكازاخستانية.

جاء هذا بعدما فرض الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عقوبات على ثلاث

شركات إحداها تركية، متهمة بانتهاك الحظر الأممي.

