ميلوني: لدينا اهتمام كبير بقضية الصيادين الإيطاليين المختطفين في ليبيا

قالت رئيسة حزب إخوة إيطاليا، جورجيا ميلوني، إن الحزب يوُلي

اهتمامًا كبيرًا بقضية الصيادين الإيطاليين المختطفين في ليبيا.

وأوضحت ميلوني، إن هذا ما تم التأكيد عليه في مجلس النواب

الإيطالي مع لقاء أفراد عائلاتهم وأصحاب قوارب الصيد، موضحة أنه تم تقديم العديد من

الإحاطات البرلمانية، وسوف يتمُّ إبقاء الرأي العام على قمة أولويات هذا الملف الحساس

من أجل إعادة المواطنين الإيطاليين إلى بلادهم.

