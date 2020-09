الصفراني: جلسات حوار المغرب القادمة تتعلق بمسار المناصب السيادية فقط

أكد عضو ما يسمى بمجلس الدولة، المُشارك في حوار المغرب، عبد

السلام الصفراني، أن جلسات الحوار القادمة في المغرب تتعلق بمسار المناصب السيادية

فقط وليس بالمسار التنفيذي المتعلق بتعديل المجلس الرئاسي.

وأوضح الصفراني، في تصريحات صحفية، أن الموعد المقرر لانعقاد الحوار

القادم بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في المغرب هو يوم السبت المقبل ما لم يطرأ عليه

تغيير بسبب مشاكل الطيران، مشيرًا إلى أن مناقشة إعادة تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق غير المعتمدة وما يتعلق بالسلطة التنفيذية ستناقش في جنيف، والتي من المرجح

انعقادها منتصف الشهر القادم.

