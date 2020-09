استئناف المشاورات بين النواب و مجلس الدولة في المغرب الأحد المقبل

أعلنت مصادر صحفية، الخميس، أن طرفي النزاع في ليبيا يتأهبان للعودة إلى المغرب يوم الأحد المقبل لاستئناف المشاورات التي دارت في بوزنيقة قبل نحو أسبوعين بين وفدي مجلس النواب و ما يسمى بمجلس الدولة.

وقالت المصادر في تقرير أن طرفي النزاع سوف يناقشان سبل التوصل إلى الاتفاق النهائي حول المناصب السيادية السبعة في البلاد وآليات التعيين، على أن يتم التوقيع على الاتفاق بعد أن توافق الطرفان خلال الجولة الأولى على إعادة تشكيل هذه المناصب وتوزيعها على أساس جغرافي.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع حضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح و رئيس ما يسمى بمجلس الدولة، لافته إلى أن سيتم ايضا مناقشة التخصير لاجتماع جنيف الذي سيعقد في الأسبوع الثاني من أكتوبر المقبل.

يذكر أن جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة المغربية، قد اختتمت في العاشر من سبتمبر ، على أن يستكمل الحوار “الليبي- الليبي” في الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري.

وكانت قد انطلقت بعد زيارة نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز إلى المغرب، في إطار مشاورات تقودها المملكة مع كافة الأطراف الليبية ومع الشركاء الإقليميين.

