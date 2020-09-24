ليبيا الان

جلاله: المرأة الليبية أثبتت جدارتها في الكثير من المجالات

تم النشر منذُ 41 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق يوسف جلاله، أمس الأربعاء، مع أعضاء حملة (بـ 30 نبنوها) لبحث دعم ومساندة الحملة.

وأوضح أعضاء الحملة، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، أهداف والخطوات التي أنجزت في عمر الحملة، حيث أعرب جلالة عن إعجابه بخطوات العمل ومساندة الفريق والسعي لتفعيل القانون، لإتاحة مشاركة المرأة بنسبة 30 في المئة كخطوة أولى.

وأكد جلالة، على أن المرأة الليبية أثبتت جدارتها على أرض الواقع في الكثير من المجالات، معربًا عن أمله أن يفسح لها المجال لتولي المناصب السيادية مساندة لأخيها الرجل

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك