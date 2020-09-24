جلاله: المرأة الليبية أثبتت جدارتها في الكثير من المجالات

التقى وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق يوسف جلاله، أمس الأربعاء، مع أعضاء حملة (بـ 30 نبنوها) لبحث دعم ومساندة الحملة.

وأوضح أعضاء الحملة، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، أهداف والخطوات التي أنجزت في عمر الحملة، حيث أعرب جلالة عن إعجابه بخطوات العمل ومساندة الفريق والسعي لتفعيل القانون، لإتاحة مشاركة المرأة بنسبة 30 في المئة كخطوة أولى.

وأكد جلالة، على أن المرأة الليبية أثبتت جدارتها على أرض الواقع في الكثير من المجالات، معربًا عن أمله أن يفسح لها المجال لتولي المناصب السيادية مساندة لأخيها الرجل