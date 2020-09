البلدي سوق الجمعة يدعم التظاهرات السلمية احتجاجا على انقطاع الكهرباء ويحمل الوفاق المسؤولية

أعلن المجلس البلدي سوق الجمعة، الخميس، عن دعمه للتظاهرات السلمية التي قام بها عدد من شباب البلدية احتجاجا على انقطاع الكهرباء المتكرر وسوء الأحوال المعيشية، لحين حل الأزمة وعودة التيار الكهرباء إلى البلدية وتحسين خدمة الشبكة.

وأوضح المجلس في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تواصل مع رئيس الشركة العامة للكهرباء، الذي وعد بحل الأزمة قريبا، مشيرا إلى أنه سيتم صيانة العطل الموجود في كابلين غرب طرابلس مساء بعد غدا السبت مما سيؤدي إلى تحسن جزئي في الوضع، ثم سيتم صيانة عطل اخر خلال عدة أيام لتحسين اداء الشبكة.

وقال المجلس إنه كان قد دعا إلى عقد اجتماع طارئ اليوم بمقر البلدية لمناقشة أزمة الكهرباء ورد الشركة العامة للكهرباء على الانقطاع المتكرر ، وبحث خطوات التصعيد ضد الشركة وحكومة الوفاق غير المعتمدة إلى أن الأعمال التخريبية التي طالت مقر المجلس حالت دون حضور المدعوين للاجتماع.

وكان عدد من الشباب في سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس قد تظاهروا احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة طوال اليوم.

وأضرم الشباب الغاضب النار في إطارات السيارات وأغلقوا الطريق في المنطقة مطالبين بحل أزمة الكهرباء.

هذا ويذكر أن ليبيا تعاني من انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي وساعات طرح أحمال طويلة، وسبق أن شهدت العاصمة طرابلس مظاهرات حاشدة ضد المسؤولين عن ملف الكهرباء.

