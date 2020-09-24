«معيتيق» يتابع مع «وكيل وزارة عمل الوفاق» إجراءات «تدريب وتشغيل الشباب»

التقى أحمد معيتيق، النائب برئاسة مجلس وزراء «حكومة الوفاق»، اليوم الخميس، وكيل وزارة العمل خالد الشرع، لمتابعة الإجراءات المتعلقة بالباحثين عن العمل.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار «المجلس الرئاسي» رقم “567”، لسنة 2020 بشأن تدريب وتشغيل الشباب.

وأكد معيتيق ضرورة استكمال الأعمال المكلفين بها في أسرع وقت تمهيدا لدخول المرحلة الخاصة بالتشغيل ووضع البرامج للتنفيذ.

وكان معيتيق، قد التقى أول أمس الثلاثاء، القائم بأعمال دولة الفلبين لدى ليبيا ألمار قاتو، لبحث أوجه التعاون بين البلدين.

وتناول اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في عديد المجالات وسبل تطويرها لاسيما في المجال الصحي والتأكيد على تسوية الأوضاع المالية للعناصر الطبية المساعدة العاملة في ليبيا.

وأكد القائم بأعمال دولة الفلبين لدى ليبيا عزم الشركات الفلبينية العودة إلى ليبيا، مشيراً لبدء وصول العمالة الفلبينية للعمل في الحقول النفطية.