العفو الدولية تناشد الاتحاد الأوروبي مراجعة تعاونه مع ليبيا في ملف المهاجرين واللاجئين

نشرت “منظمة العفو الدولية” الخميس تقريرا طالبت فيه بروكسل “بإعادة النظر بشكل كامل” في تعاونها مع السلطات الليبية في ملف المهاجرين واللاجئين على خلفية ما اعتبرته حصار عشرات الآلاف منهم في “حلقة مفرغة مروعة من الانتهاكات”. وقالت المنظمة في تقريرها إنّ ليبيا باتت “بيئة تتسم بعداء أشدّ للاجئين والمهاجرين الذين يبحثون عن حياة أفضل”. وأسفت مسؤولة بالمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة من مواصلة الاتحاد الأوروبي ” تنفيذ السياسات التي تحاصر عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال”.

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