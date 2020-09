أعلنت اللجنة الإستشارية الطبية طبرق، الخميس، عن تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا بالبلدية.

وأوضحت اللجنة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم سحب عدد من العينات في إطار البلدية وجاءت جميعها سلبية فيما عدا حالة واحدة .

