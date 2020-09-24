المرصد السوري: عدد الإرهابيين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا بلغ 10000 بينهم 2500 تونسي

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الحكومة التركية قامت بنقل أكثر من 300 مقاتل من الفصائل الموالية لها، غالبيتهم العظمى من فصيلي «السلطان مراد والعمشات»، من بلدات وقرى بمنطقة عفرين شمال غرب حلب.

وقال المرصد في تقرير له: “الحكومة التركية أخبرت المرتزقة بأن الوجهة ستكون إلى أذربيجان لحماية المواقع الحدودية هناك، مقابل مبلغ مادي يتراوح بين الـ1500 إلى 2000 دولار أمريكي”.

وأضاف التقرير “لم يتسنى للمرصد السوري التأكد بشكل قطعي من صحة الوجهة فيما إذا كان إلى أذربيجان أو ليبيا أو منطقة أخرى”.

وتابع “رصدنا عودة دفعة جديدة من المقاتلين إلى سورية بعد انتهاء عقودهم في ليبيا، وبلغ عدد العائدين خلال 10 أيام أكثر من 1200 مقاتل”.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فإن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف “مرتزق” من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 7100 إلى سورية، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، “10000” بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

وكان المرصد السوري نشر في الثامن من الشهر الجاري، أن «الحكومة التركية» عمدت إلى تخفيض رواتب «المرتزقة» من الفصائل السورية الموالية لها ممن يرغبون بالبقاء في ليبيا، فبعد أن كان المرتزقة يتقاضون راتب شهري يقدر بنحو 2000 دولار أمريكي، قامت تركيا بتخفيض المبلغ إلى 600 دولار، يأتي ذلك في ظل التوافق الليبي – الليبي.