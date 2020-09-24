المكتب الصحي الليبي في القاهرة يعلق عمله.. ومرضى مهددون بوقف علاجهم ومغادرة المستشفيات

قرر المكتب الصحي الليبي بالقاهرة تعليق عمله «إلى حين إشعار آخر»، قائلة إنه لن يقبل حالات جديدة بهدف العلاج في مصر.

ولم يشر الإعلان الذي أصدره المكتب أمس الأربعاء إلى أسباب تعليق عمله، لكن مصادر طبية ليبية أكدت لـ«بوابة الوسط» أن الأمر يتعلق بعدم قدرة المكتب على التعامل مع المستشفيات المصرية؛ نتيجة تراكم مستحقاتها مقابل علاج مواطنين ليبيين على نفقة الدولة، والتي كان يفترض أن تسدد من قبل القسم المالي بالسفارة الليبية بالقاهرة.

وأضافت المصادر أن عدم حل هذه المشكلة سيتسبب في مضاعفة معاناة مئات الليبيين الذين يعالجون في مصر على نفقة الدولة، وبعضهم مهدد بإجباره على مغادرة المستشفى إلى حين حل مشكلة تسديد المستحقات.

وحاولت «بوابة الوسط» الاتصال برئيس المكتب الصحي، ولم يتسن لها ذلك.

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