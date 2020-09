مصادر: اتفاق النفط الأخير كشف عن الصراع الخفي بين القيادات السياسية في غرب ليبيا

كشفت مصادر صحفية، عن انتقادات عديدة وجُهت لنائب رئيس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، أحمد معيتيق، بعد توصله إلى اتفاق إعادة

إنتاج النفط، ما أكد على الصراع الخفي بين القيادات السياسية في غرب ليبيا حول حجز

مكان في توزيع المناصب الجديدة، إلى جانب اتهام معيتيق أيضاً بـالسعي لتوظيف ورقة النفط

لمصالحه الشخصية.

من جانبه، قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة، محمد معزب، إن

معيتيق أراد تقديم نفسه على أنه شخصية توافقية نجحت في إدارة الاتفاق لإعادة فتح النفط،

وهي مسألة بالغة الأهمية للبلاد، بعد توظيفه ورقة النفط لمصالحه الشخصية، في محاولة

للفوز بمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي الجديد الذي سيُعلن عنه قريباً، في إطار الحل

السياسي للأزمة الليبية، لافتًا إلى أن المجلس الرئاسي الذي سيتم اختياره قريباً سيتكون

من رئيس ونائبين، أحدهما من المنطقة الغربية، منوهاً بأنه مع ابتعاد السراج عن المشهد

قد تكون هناك فرصة بالفعل ليكون معيتيق نائباً لرئيس المجلس عن المنطقة الغربية.

