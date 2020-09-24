رئيس لجنة الخارجية يوجه الشكر للأطقم الطبية العاملة في هذه الفترة الصعبة

أعرب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عن شكره وامتنانه للأطقم الطبية الوطنية والأجنبية على حد سواء، التي تواصل عملها في هذه الفترة الصعبة وفي ظل انتشار وباء كورونا.

وقال العقوري إنه بفضل شجاعة والتزام تلك الأطقم، لا يزال النظام الصحي يعمل في البلاد بصفة عامة، ولا تزال المستشفيات والمراكز الطبية بكافة تخصصاتها تستقبل المرضى، مؤكدا أن هذا الواجب الوطني الإنساني الذي تقوم به الأطقم الطبية لن تنساه ليبيا، وسيظل دائما مصدر فخر لجميع الليبيين.

كما أعرب رئيس لجنة الخارجية عن تقديره لجميع المنظمات المحلية والدولية التي قدمت المساعدة الطبية في هذه الفترة الصعبة .

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