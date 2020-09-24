«مكافحة الأمراض»: 535 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 5 أشخاص وشفاء 412 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020م وفقا للبيان رقم 200.

واستلم المركز عدد (2783) عينة لـ«كورونا» موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1587) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (131) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (104) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (90) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (560) عينة، مختبر فرع المركز سبها عدد (107) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على مختبرات “مختبر فرع المركز الزاوية عدد (96) عينة، مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (12) عينة، مختبر فرع المركز تازربو عدد (10) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (81) عينة، مختبر فرع المركز غدامس عدد (4) عينات، مختبر فرع المركز طبرق عدد (1) عينة”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (2248) عينة سالبة، عدد (535) عينة موجبة (373 جديدة + 162 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1 – طرابلس :-

– عدد 154 حالة جديدة

– عدد 57 حالة مخالطة

2- غريان :-

عدد 3 جديدة

عدد 2 مخالطة

السبيعة :

عدد 1 جديدة

عدد 15 مخالطة

3- الجفارة :-

عدد 4 جديدة

4- الماية :-

عدد 8 مخالطة

5- العجيلات :-

عدد 1 جديدة

عدد 1 مخالطة

6- ترهونة :-

عدد 1 جديدة

7 – الخمس :-

عدد 4 مخالطة

8 – النواحي الأربعة :-

عدد 5 جديدة

عدد 2 مخالطة

9 – صبراتة :-

عدد 21 جديدة

10 – الزاوية الغرب :-

عدد 1 جديدة

عدد 3 مخالطة

11- المنشية – الجميل :-

عدد 2 مخالطة

عدد 1 جديدة

12 – جنزور :-

عدد 16 جديدة

عدد 3 مخالطة

13 – سواني بن أدم :-

– عدد 3 جديدة

14- : الزاوية المركز

عدد 16 جديدة

عدد 6 مخالطة

15 – الحرابة :-

عدد 8 جديدة

16 – نالوت

عدد 3 جديدة

17- الرياينة :-

عدد 5 جديدة

18- مسلاتة

عدد 3 جديدة

19- زليتن

عدد 13 جديدة

عدد 23 مخالطة

20- مصراتة

عدد 20 مخالطة

عدد 1 جديدة

21- جادو

عدد 3 جديدة

22- كاباو

عدد 2 مخالطة

عدد 10 جديدة

23- المعمورة

عدد 4 مخالطة

عدد 5 جديدة

24- الزنتان

عدد 1 جديدة

25- الرجبان

عدد 1 جديدة

26- يفرن

عدد 1 جديدة

27- درج

عدد 1 جديدة

28- رقدالين

عدد 1 مخالطة

29- اجدابيا

عدد 3 جديدة

عدد 3 مخالطة

30 – تازربو

عدد 4 جديدة

31- سبها

عدد 1 مخالطة

عدد 4 جديدة

32 – الشاطئ

عدد 4 جديدة

33 – أوباري

عدد 2 جديدة

34 – أم الأرانب

عدد 1 مخالطة

عدد 1 جديدة

35 – وادي عتبة

عدد 3 جديدة

36 – غات

عدد 2 جديدة

37 – بنت بية

عدد 1 جديدة

38 – بنغازي

عدد 70 جديدة

40 – طبرق

عدد 1 جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 412 ) حالة شفاء حسب المدن:

1- عدد 334 في طرابلس

2 – عدد 6 في اجدابيا

3- عدد 29 في سبها

4- عدد 4 في مصراتة

5- عدد 11 في القره بوللي

6- عدد 3 في غريان

7- عدد 18 في زليتن

8 – عدد 5 في الزنتان

9 – عدد 2 في درج

تفاصيــــــل الــــ ( 5 ) حالة الوفاة:

1- عدد 1 في اجدابيا

2- عدد 2 في القره بوللي

3- عدد 1 في جادو

4- عدد 1 في مصراتة

الإحصاءات العامة :

1 – إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” : 30,632

2 – الحالات النشطة : 13,316

3 – المتعافين : 16,842

4 – الوفيات : 474