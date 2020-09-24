الدغاري: سيبقى الأمل معقودا على أبناء الوطن لتضميد جراح ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

24 September, 2020

دعا عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، أبناء الشعب الليبي إلى الضغط بكل الطرق السلمية إلى أن تتحقق مطالبه في دولته المنشودة.

وأكد الدغاري، في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، أنه يجب الضغط للكشف عن العشرات بل مئات المليارات من أموال ليبيا التي نهبت، ومطالبة المصرف المركزي بنشر كافة المصروفات، وبشكل شفاف باعتباره مصدر التمويل الوحيد للحكومات المتعاقبة والهيئات والمؤسسات المدنية والعسكرية في غرب البلاد وشرقها.

وقال الدغاري، :”إن الحراك الشبابي السلمي الواسع الذي يخرج هذه الأيام في كل المدن بعد أن طفح الكيل، وبلغت القلوب الحناجر، وفقد الكثير منهم الأمل في تحقيق طموحاته في قيام الدولة الحديثة، حيث دفعت هذه الفئة ثمنا باهظا في سبيل الوطن ومحاربة الإرهاب سوءا من العسكريين أو القوى المساندة وكلهم أمل في العيش الكريم في دوله مدنية يتم فيها التداول السلمي للسلطة، ويكون الدستور هو الوثيقة الحاكمة للجميع دون استثناء شعبا وسلطات تشريعية وتنفيذية مدنية أو عسكرية، كما يكون فيها حق المواطنة مكفولا للجميع في بلد موحد أمن ومستقر بعيدا عن لغة التقسيم أو الجهوية أو الاقصاء والتهميش”، بحسب تعبيره.

وتابع الدغاري، :”لقد ذاقت معظم فئات الشعب ذرعا بعد أن تم استغلالها واستغفال أبنائها من قبل أطراف الصراع على السلطة والمال مما زاد من حاله الاصطفاف والانقسام وإذكاء الفتنة المناطقية والجهوية وضرب النسيج الاجتماعي مستفيدة من حالة الضعف والهوان الذي تعاني منه شريحة واسعة من الشعب بل كل الشعب باستثناء الطبقة المتسلطة على إرادته، يأتي ذلك في غياب تام لمؤسسات الدولة الرقابية الضعيفة والمنقسمة والمختطفة من قبل من يقود هذه المؤسسات، لكن سيبقى الأمل معقودا على أبناء هذا الوطن الجريح ليضمد جراحه ويحقق أحلامه من خلال الضغط بكل الطرق السلمية إلى أن تتحقق مطالب الشعب في دولته المنشودة”، على حد قوله.