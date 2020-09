أكدت وسائل إعلام فرنسية، أن الشاب العشريني الذي قُتِل في محطة

مترو قبل أيام يحمل الجنسية الليبية، مشيرة إلى أن الشاب فارق الحياة بعد تلقيه طعنة

سلاح أبيض من طرف ليبي آخر عاونه تونسي، والاثنان يقيمان بشكل غير قانوني في البلاد.

ووقع الحادث في محطة مترو بمدينة ليون الفرنسية – مساء السبت

– ، وقد سبق أن تورط المتوفي في جنحة، وحينها قال إنه لا يحمل أوراق الهوية، وأما المتهمان

في القضية، فقد ألقي القبض عليهما، ووضعا رهن الحجز للمحاكمة منذ الإثنين الماضي، بتهمة

القتل العمد، واتضح أن أحدهما وهو ليبي الجنسية، متهم أيضًا بانتهاك قانون الأجانب،

أما الثاني، والذي قال إنه تونسي، فليس له سجل جنائي.

واعترف المتهمان خلال جلسة الاستماع بالمحكمة بأنهما لا يعرفان

الضحية، لكن اندلعت مشادات في قطار الأنفاق قبل أن تتحول إلى عراك ثم طعنا الضحية حتى

الموت.

The post وسائل إعلام فرنسية: الشاب المقتول في محطة مترو بمدينة ليون ليبي الجنسية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24