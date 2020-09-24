لجنة المتابعة والتفتيش على المستشفيات تجتمع بمديري الخدمات الصحية

عقدت لجنة المتابعة والتفتيش على المستشفيات والمراكز الطبية برئاسة وكيل وزارة الدفاع المكلف بالحكومة الليبية، اللواء يونس فرحات، عقدت اجتماعا موسعا مع مديري الخدمات الصحية في عدد من مناطق شرق البلاد.
وحسب موقع الحكومة الليبية فإن الاجتماع يهدف إلى تقويم الأداء وإيجاد الخلل واتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما استمعت اللجنة إلى إفادات مديري مكاتب الخدمات الصحية حول الوضع الصحي في بلدياتهم والمؤسسات الطبية التابعة لمكاتبهم.
حيث أكدت أن عملها ينصب حول تنفيذ تعليمات رئيس الحكومة بشأن ضرورة النهوض بالقطاع الصحي ومتابعته بما يقدم أفضل الخدمات للمواطن، خصوصا في ظل جائحة كورونا.
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