لجنة المتابعة والتفتيش على المستشفيات تجتمع بمديري الخدمات الصحية

عقدت لجنة المتابعة والتفتيش على المستشفيات والمراكز الطبية برئاسة وكيل وزارة الدفاع المكلف بالحكومة الليبية، اللواء يونس فرحات، عقدت اجتماعا موسعا مع مديري الخدمات الصحية في عدد من مناطق شرق البلاد.

وحسب موقع الحكومة الليبية فإن الاجتماع يهدف إلى تقويم الأداء وإيجاد الخلل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما استمعت اللجنة إلى إفادات مديري مكاتب الخدمات الصحية حول الوضع الصحي في بلدياتهم والمؤسسات الطبية التابعة لمكاتبهم.

حيث أكدت أن عملها ينصب حول تنفيذ تعليمات رئيس الحكومة بشأن ضرورة النهوض بالقطاع الصحي ومتابعته بما يقدم أفضل الخدمات للمواطن، خصوصا في ظل جائحة كورونا.

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