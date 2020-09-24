«الثني» يتمسك بالاستعانة بـ«التخطيط العمراني» في إنشاء المشروعات الجديدة

>> «الثني» يشدد على ضرورة استشارة مصلحة التخطيط العمراني في إنشاء مشروعات الحكومة

>> «الثني» يتمسك بالاستعانة بـ«التخطيط العمراني» في المشروعات الجديدة

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، تعليماته المشددة لكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة، بضرورة استشارة مصلحة التخطيط العمراني في حال عزمها إنشاء أية مشروعات جديدة.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة الليبية، اليوم الخميس، فإن رئيس الحكومة أصدر تعليماته خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس مصلحة التخطيط العمراني عبدالحكيم السلطني، الذي قدم بدوره تقريرا عن سير عمل المصلحة وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل بها، ومقترحات حلحلتها.

وأكد “الثني” أن هناك ضرورة في التنسيق مع مصلحة التخطيط العمراني بالمشروعات الحكومية وذلك لأخذ الاستشارات الفنية، خاصة فيما يتعلق بالتجمعات الحضرية التي تعد المصلحة صاحبة اختصاص أصيل فيها.

وشدد “الثني” على ضرورة التعاون مع كافة الجهات التابعة للحكومة وذلك لضمان إنجاز المشضروعات بدون مخالفات وبشكل لائق.