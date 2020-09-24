«الثني» يتمسك بالاستعانة بـ«التخطيط العمراني» في إنشاء المشروعات الجديدة

>> «الثني» يشدد على ضرورة استشارة مصلحة التخطيط العمراني في إنشاء مشروعات الحكومة
>> «الثني» يتمسك بالاستعانة بـ«التخطيط العمراني» في المشروعات الجديدة
أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، تعليماته المشددة لكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة، بضرورة استشارة مصلحة التخطيط العمراني في حال عزمها إنشاء أية مشروعات جديدة.
وبحسب بيان صادر عن الحكومة الليبية، اليوم الخميس، فإن رئيس الحكومة أصدر تعليماته خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس مصلحة التخطيط العمراني عبدالحكيم السلطني، الذي قدم بدوره تقريرا عن سير عمل المصلحة وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل بها، ومقترحات حلحلتها.
وأكد “الثني” أن هناك ضرورة في التنسيق مع مصلحة التخطيط العمراني بالمشروعات الحكومية وذلك لأخذ الاستشارات الفنية، خاصة فيما يتعلق بالتجمعات الحضرية التي تعد المصلحة صاحبة اختصاص أصيل فيها.
وشدد “الثني” على ضرورة التعاون مع كافة الجهات التابعة للحكومة وذلك لضمان إنجاز المشضروعات بدون مخالفات وبشكل لائق.
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