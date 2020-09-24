توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى ثم بنغازي والزاوية المركز

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 211 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت بنغازي ثانيا بـ 70 حالة في بنغازي، ثم زليتن بـ 36 حالة، و22 حالة في الزاوية المركز، و21 حالة في كل من مصراتة وصبراتة، و19 حالة في جنزور، و16 حالة في السبيعة، و12 حالة في كاباو، و 9 حالات في المعمورة، و8 حالات في كل من الحرابة والماية، و7 حالات في النواحي الأربعة، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي للبلاد، الصادرة عن المركز اليوم الخميس.

إضافة إلى 6 حالات في أجدابيا، و5 حالات في كل من الرياينة وغريان وسبها، و4 حالات في كل من الزاوية الغرب والخمس والجفارة تازربو والشاطئ، و3 حالات في كل من وادي عتبة وجادو ومسلاتة ونالوت وسواني بن آدم و«المنشية والجميل»، وحالتين في كل من غات وأوباري وأم الأرانب والعجيلات، وحالة في كل من طبرق وبنت بية والزنتان والرجبان ويفرن وترهونة ودرج ورقدالين.

وتماثل للشفاء 412 مصابا بواقع 334 حالة في طرابلس، و6 حالات في أجدابيا، و29 حالة في سبها، و4 حالات في مصراتة، و11 حالة في القره بوللي، و3 حالات في غريان، و18 حالة في زليتن، و5 حالات في الزنتان، وحالتين في درج، في حين توفى 5 مصابين بواقع حالتين في القره بوللي، وحالة في كل من أجدابيا وجادو ومصراتة.

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