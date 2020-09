أصدر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم الخميس، القرار رقم

(33) لسنة 2020 القاضي بتشكيل لجنة للتحقيق في كيفية التصرف في المبالغ المالية المخصصة

لمكافحة جائحة “كورونا”.

وتضمنت المادة الثانية من القرار أن تستدعي اللجنة من ترى

ضرورة سماع أقواله أو شهادته والاطلاع على جميع المستندات المتعلقة بالتحقيق ومعاينة

جميع الأماكن التي تم فيها توريد البضائع وتسليمها، وللجنة كما جاء في القرار تشكيل

لجان فرعية أخرى تكون مهامها محدودة في سبيل استيفاء التحقيق أو أي مهمة أخرى مرتبطة

بالتحقيقات، وللجنة الاستعانة بذوي الخبرة من الأطباء والماليين والمختصين بالتحقيقات

وذوي الخبرة في أي مجال.

كما جاء في القرار في المادتين الثالثة والرابعة، أنه على

مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة تسهيل مهمة عمل اللجنة وتمكينها

من الإطلاع على المستندات والسجلات والتكليفات والمحاضر وجميع الأوراق التي لها علاقة

بموضوع التحقيق.

The post مجلس النواب يُشكل لجنة للتحقيق في صرف المخصصات المالية لمكافحة كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24