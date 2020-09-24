الانتهاء من تدريب العناصر الطبية على جهاز بي سي آر ببني وليد

هذا وأنهى مركز بحوث التقنيات الحيوية تدريب عدد من العناصر الطبية المساعدة من بني وليد على جهاز البي سي آر، من أجل التعريف بهذه التقنية والبدء في العمل على الجهاز الذي استلمته الخدمات الصحية ببني وليد مؤخرا.

وحسب المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، فقد أكد المكلف بمتابعة الدورات بالمركز، فرج التايب، أنه تم إجراء الامتحانات النظرية والعملية للمتدربين، بعد أن أنهوا دورة مكثفة تسمح لهم بالعمل على الجهاز، وسيتم إرسال فريق لمعايرة الجهاز وإعطاء الإذن بالبدء في العمل عليه داخل مختبر بني وليد.

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