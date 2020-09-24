الوطني لمكافحة الأمراض يسجل 5 حالات وفاة و 535 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، عن تسجيل 5 حالات وفاة و 535 إصابة جديدة بكورونا و 412 حالة شفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، أنه استلم المركز (2783 ) عينة موزعة على عدد من المختبرات، مشيرا إلى أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس الذي فحص (1587) عينة، ومن مختبر المركز المرجعي زليتن (131) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني مصراتة (104) عينة، و من مختبر مركز بنغازي الطبي (90) عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية (560) عينة، ومن مختبر فرع المركز سبها (107) عينة، ومن مختبر فرع المركز الزاوية (96) عينة، ومن مختبر فرع المركز اجدابيا (12) عينة، ومن مختبر فرع المركز تازربو (10) عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان (81) عينة، ومن مختبر فرع المركز غدامس (4) عينات،ومن مختبر فرع المركز طبرق (1) عينة.

وأشار المركز إلى أنه نتائج العينات أظهرت سلبية ( 2248 ) عينة،و إيجابية (535) عينة موجبة منهم 373 عينة لحالات جديدة و 162 حالة مخالطة .

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