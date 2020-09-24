شكري لنظيره الفرنسي: يجب العمل المشترك لوقف التدخلات السلبية في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 September, 2020

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس مع نظيره الفرنسي “جان-إيف لودريان” جملة من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، ، بأن شكري استعرض خلال لقائه لودريان على هامش الاجتماع الوزاري الرباعي بعمّان الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، مؤكداً على ضرورة العمل المشترك لوقف التدخلات السلبية المزعزعة للأمن والاستقرار هناك.

وكان لودريان دعا إلى احترام وقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي الليبي، مطالبا بتنفيذ حل التوزيع الشفاف والعادل لعائدات النفط.