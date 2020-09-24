ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

24 September, 2020

دعت بلدية طرابلس المركز كافة الجهات العامة والخاصة الواقعة في نطاق الحدود الإدارية للبلدية ،إلى ضرورة الاهتمام بكافة التحوطات الاحترازية الواجب اتخاذها للوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد Covid -19

كما نوّهت البلدية إلى كافة المواطنين أخذ الحيطة والحذر والتقليل من التواجد في الأمكان العامة والمزدحمة فالوقاية خير من العلاج.

و نشرت البلدية موقع المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية حيث توجد كافة الاحصاءات للوضع الوبائي .