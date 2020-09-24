«وفد باشاغا» يغادر «زوارة» بعد تفقد معبر رأس اجدير

غادر الوفد المبعوث من وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، اليوم الخميس، مدينة زوارة، بعد أن تفقد مدى جاهزية واستعدادات معبر رأس اجدير، على الحدود مع تونس قبل فتحه أمام المسافرين.

وقالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، اليوم الخميس، إن وفد وزارة الداخلية في حكومة الوفاق تكون من مساعد وزير الداخلية وبعض المسؤلين داخل الوزارة.

وزعمت وسائل الإعلام، أن الزيارة تأتي لتفقد مدى جاهزية واستعدادات معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس، وكذلك الإجراءات الوقائية والبرتوكول المعمول به قبل فتحه أمام المسافرين من الجانبين، مرجحة أن فتح المعبر بات قريباً بين ليبيا وتونس .