سفير ألمانيا يلتقي عددا من ممثلي المجتمع المدني في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 September, 2020

التقى سفير ألمانيا لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا” بعدد من ممثلي المجتمع المدني في ليبيا مؤكدا أنه اطلع على تأثير الأزمة الحالية على الحياة اليومية للمواطن.

وقال سفير ألمانيا لدى ليبيا في تغريدة له بموقع “تويتر” “حوار بناء مع ممثلي المجتمع المدني بدعوة من المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية تمكنت من خلاله من الحصول على فكرة عن كيفية تأثير الأزمة الحالية على الحياة اليومية وكذلك تمكنت من مشاركة وجهات النظر حول كيفية الاستماع إلى آراء المجتمع المدني بشكل أفضل”.